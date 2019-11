"Ho ordinato la sospensione delle attività didattiche per la giornata di domani, venerdì 13 gennaio". Così si legge nel bollettino neve di Lanciano a firma del sindaco Mario Pupillo che da ore sta girando sul web, in particolare attraverso facebook e watsup. Ma si tratta di una comunicazione falsa, visto che domani, 13 gennaio, le scuole saranno regolarmente aperte. Al buontempone di turno è bastato fare uno screenshot del messaggio di due giorni fa e sostituire "giovedì 12" con "venerdì 13" per avere un'immagine da far circolare in rete così da creare più di qualche dubbio.

Il sindaco ha prontamente comunicato l'accaduto e stoppato la circolazione di false notizie. "Sta iniziando a circolare in rete questa BUFALA che riporta un'informazione falsa a me dolosamente attribuita con un intervento grafico banalissimo che ha cambiato il testo del mio post di ieri da giovedì in venerdì. Segnalerò la vicenda alla Polizia Postale per gli opportuni atti conseguenti, come nel caso precedente. Vi ricordo che questa pagina pubblica verificata e il sito istituzionale del Comune di Lanciano sono le uniche fonti da cui avere le informazioni e le comunicazioni ufficiali".

Analoga circostanza si è verificata a Vasto, dove il sindaco Menna ha prontamente smentito la falsa comunicazione [LEGGI]

Il precedente. A Lanciano era già accaduto lo scorso ottobre, quando le scuole vennero chiuse a causa del sisma in centro Italia. In rete circolò una falsa ordinanza [LEGGI] che comunicava la chiusura delle scuole.