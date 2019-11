Non bastavano neve e ghiaccio a creare disagi alla circolazione nelle strade della città e forse è stata proprio la viabilità limitata ad indurre in errore il conducente di un camion in via del Mare che ha preso in pieno uno dei cordoli della nuova pista ciclopedonale, all’altezza del Liceo Classico, mandando nel caos l’intera via.

Traffico in tilt e mezzo bloccato hanno reso impraticabile via del Mare, già provata dalla presenza della neve e del ghiaccio formatosi nella notte a causa delle temperature gelide.

Il conducente del mezzo, tratto in errore dai cumuli creati dagli spazzaneve e non sapendo della presenza della nuova pista ciclopedonale, sicuro di avere davanti a sé solo neve più o meno soffice, ha tirato dritto scoprendo a sue spese che sotto quella neve c’era un cordolo in cemento che segnala l’inizio della pista.

Al momento è stato aperto un piccolo varco per consentire il passaggio delle auto grazie ad un fuoristrada che, con l'aiuto di una fune, sta aiutando il mezzo a tornare in carreggiata.