“La neve ha duramente compromesso le vendite dell’intero mese”. A dirlo sono i commercianti di Lanciano che, dopo un autunno andato così così, attendevano il periodo gli sconti per fare un po’ di cassa ma il meteo ha purtroppo fatto la sua parte.

“I saldi, che a mio avviso cominciano troppo presto, quest’anno sono congelati dalla scarsa viabilità delle strade che portano in centro e ovviamente dal freddo stesso che spesso trattiene dall’uscire. - riferisce una commerciante del centro a Zonalocale - Dopo la prima settimana di vendita a saldo gli incassi sarebbero dovuti essere molto diversi da quelli che ho registrato fino ad oggi e non nascondo la mia preoccupazione visto che le previsioni mettono ancora neve anche per lunedì e martedì prossimo”.

“Questa nevicata è stata tanto eccezionale, quanto annunciata - afferma un’esercente del centro storico - tutti erano pronti, i mezzi talmente tanto pronti da aggirarsi per la città dal giorno prima, ma all’improvvismo non era pronto più niente e nessuno, lasciando le strade in una situazione catastrofica”.

Ad ascoltare i commercianti, gran parte della vendita del mese sarebbe già saltata, tenendo anche conto delle aziende che sono già pronte ad inviare la merce primaverile ancora difficile da vendere a causa delle temperature. “Probabilmente non siamo abituati ed attrezzati per uscire con la neve e tutto questo fa sì che noi negozianti siamo col cuore in gola. - concludono - Questo marasma si è creato con l’inizio dei saldi in concomitanza con un weekend festivo, che avrebbe permesso a chi era ancora libero da impegni di accaparrarsi l'oggetto del desiderio ad un prezzo scontato. I primi giorni dei saldi sono fondamentali e ciò che è perso non si recupera”.