Anche il Comitato di Lanciano della Croce Rossa Italiana si mette a disposizione per essere d’aiuto in questa emergenza neve che sembra non darci ancora tregua.

Il presidente, vol. Maurizio Crognale, ha richiesto la mobilitazione del Corpo Militare volontario della Croce Rossa per far fronte ai disagi registratisi a causa delle intense ed eccezionali precipitazioni nevose che stanno imperversando anche sulla nostra città.

È stato dunque attivato un servizio per il trasporto di medicinali urgenti e viveri di prima necessità sino alla mezzanotte di domani, martedì 10 gennaio, per farne richiesta è possibile chiamare il numero 0872.716606.