12 gennaio, ore 15.30 - Riprenderanno domani, venerdì 13 gennaio, le attività didattiche a Treglio, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni e Fossacesia, così come a Lanciano (QUI l’articolo), dopo la sospensione fino ad oggi, dovuta alle forti nevicate. Le scuole di ogni ordine e grado ubicate sul territorio di Castel Frentano resteranno invece chiuse anche domani, venerdì 13 e sabato 14 gennaio per ragioni legate a visibilità e sicurezza.

Ore 13.30 - Domani, giovedì 12 gennaio, anche a Fossacesia, Mozzagrogna e Santa Maria Imbaro sono sospese le attività didattiche di tutte le scuole. La sospensione si è resa necessaria per motivi di sicurezza e per consentire un riscaldamento adeguato degli ambienti scolastici. I sindaci fanno sapere di aver provveduto non solo alla verifica di tutti gli impianti ma di aver disposto anche fin dai giorni scorsi l’accensione del riscaldamento, al fine assicurare per il rientro degli alunni locali confortevoli.

11 gennaio, ore 9.15 - A Treglio, San Vito Chietino e Rocca San Giovanni le scuole saranno chiuse anche domani, giovedì 12 gennaio. La decisione è stata presa dai sindaci Berghella, Catenaro e Di Rito a seguito della nuova comunicazione del Centro Funzionale d’Abruzzo che avvisa di nuove precipitazioni nevose sporadiche ed il perdurare di temperature sotto lo zero per le prossime 24-36 ore.

9 gennaio, ore 18.00 - Sono sempre più i Comuni che emanano ordinanze di chiusura delle scuole anche per mercoledì 11 gennaio. Lo fanno sapere Treglio, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Fossacesia, Santa Maria Imbaro, Mozzagrogna. La decisione si è resa necessaria perché il centro funzionale d’Abruzzo ha comunicato il perdurare di precipitazioni nevose per le prossime 24-36 ore ed il crollo delle temperature di molti gradi sotto lo zero.

8 gennaio, ore 18.00 - In considerazione del perdurare delle precipitazioni nevose, i sindaci Fossacesia, Santa Maria Imbaro e Mozzagrogna hanno disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado anche per la giornata di martedì 10 gennaio. Anche ad Atessa le attività didattiche sono sospese nei giorni di lunedì 9 e martedì 10 gennaio.

Ore 17.15 - Scuole chiuse lunedì 9 e martedì 10 gennaio anche a Rocca San Giovanni e San Vito Chietino.

Ore 14.30 - Scuole chiuse non solo a Lanciano nei giorni di lunedì 9 e martedì 10 (QUI l’articolo) nei primi giorni della prossima settimana a causa delle abbondanti nevicate che stanno interessando la nostra zona.

I sindaci di Fossacesia Enrico Di Giuseppantonio, di Mozzagrogna Tommaso Schips e di Santa Maria Imbaro Mariella Di Nunzio, d'intesa con il dirigente Scolastico Silvino D’Ercole, hanno disposto la sospensione delle attività didattiche per lunedì 9 gennaio. Il provvedimento si ė reso necessario a causa del perdurare delle avverse condizioni meteorologiche ed al fine di consentire il pieno ripristino della circolazione stradale.

A Treglio invece le scuole saranno chiuse lunedì 9 e martedì 10. “Il provvedimento – dice il sindaco Massimiliano Berghella – è necessario a causa delle condizioni atmosferiche proibitive e dei problemi e dei disagi che si registrano, anche negli spostamenti e sulle strade, a causa delle abbondanti nevicate delle ultime ore”.

Scuole chiuse lunedì e martedì anche a Castel Frentano, Sant'Eusanio del Sangro e Guardiagrele, a Orsogna attività sospesa fino a mercoledì 11 gennaio.