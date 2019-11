Insieme a disagi e difficoltà, come sempre, la neve porta con sé anche polemiche e critiche dovute ad un piano neve che non sempre soddisfa le aspettative dei cittadini. C’è chi è rimasto bloccato in casa, chi avrebbe voluto la normale raccolta rifiuti porta a porta (sospesa a causa della neve, ndr) e chi auspicava una pulizia maggiore delle strade e da quando ci sono i social network, in particolar modo Facebook, le polemiche ed il dibattito si amplificano.

“Per quanto singolare una nevicata del genere non può mettere in ginocchio un intera cittadina, - denuncia un commerciante del centro su Facebook - l’assenza totale di parcheggi ed i marciapiedi praticamente inagibili ci faranno saltare il primo sabato di saldi, una giornata talmente importante da pregiudicare un intero mese commerciale”.

Polemiche accese anche per la mancata raccolta rifiuti tanto da indurre la Ecolan a difendersi con un post sulla sua pagina Facebook. "Il personale Ecolan non ha fatto il ‘ponte lungo’ e crediamo non ‘faccia schifo’ come qualcuno ha scritto sui commenti della nostra pagina Facebook. - si legge nel post - Ecolan è la vostra società, i proprietari sono i cittadini, è giusto pretendere e criticare quando è opportuno, non è giusto offendere, calunniare, senza conoscere quali sono i compiti e senza tenere conto delle difficoltà che il maltempo può provocare. I dipendenti stanno facendo il doppio turno, hanno lavorato durante la festa dell’Epifania, lavorano oggi e lavoreranno anche domani (domenica). Chi non è abilitato a guidare un mezzo, - spiegano - è stato munito di pala e sale per pulire dalla neve innanzitutto le vie d’accesso ai servizi pubblici essenziali, poi i marciapiedi pubblici e ovunque possano dare una mano”.

Ma aspre critiche sono piovute anche sull’amministrazione di Lanciano accusata di aver fatto troppi proclami sul piano neve che poi, secondo diversi cittadini non ha dato i risultati sperati e la risposta del sindaco Pupillo non è tardata ad arrivare. “Grazie ai cittadini che collaborano segnalando i problemi con garbo, anche attraverso questa pagina, dove il confronto educato e pacifico è benvenuto. - afferma Mario Pupillo - Gli insulti gratuiti, le ingiurie e le diffamazioni verranno rimossi e gli utenti responsabili bloccati ed eventualmente denunciati”.