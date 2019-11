Si svolgerà sabato 14 gennaio 2017 alle 10.30 presso il teatro Fenaroli di Lanciano la cerimonia di premiazione del concorso per le scuole elementari di Lanciano, indetto dal Consorzio Le Vie del Commercio di Lanciano, dal titolo “Natale tanto tempo fa… ciak si gira!”

La formula prevedeva la realizzazione di un video di 5 minuti girato dagli alunni, guidati in un percorso di ricerca delle tradizioni e delle esperienze vissute da nonni o altre persone a loro care, per rappresentare il racconto del Natale di tanti anni fa, in modo da comprenderne differenze e similitudini, in un reale cammino nella memoria, nella volontà del recupero dei valori imprescindibili del Natale.

Hanno partecipato le classi 3^B 3^C IC Don Milani Scuola primaria Olmo di Riccio, 5^C Scuola primaria Principe di Piemonte, classi 2A e 2B della scuola primaria di Olmo di Riccio, IIIA Scuola Primaria Olmo di Riccio Lanciano, 1C della scuola primaria di Olmo di Riccio.

Alla giuria che valuterà i video in concorso, composta da Fausto La Morgia - presidente del Consorzio Le Vie del Commercio, Paolo Sideri - regista e Francesco Angelucci - attore di teatro, si è affiancata la giuria popolare che ha potuto esprimere un giudizio attraverso un “like” sui video postati sul sito del concorso le Vie del Commercio.

I vincitori si aggiudicheranno dei buoni da spendere presso le librerie e cartolibrerie.