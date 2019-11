“Nel 2017 Lanciano sarà un cantiere a cielo aperto, ci attendono 4 milioni di euro di lavori pronti a partire che contribuiranno a cambiare il volto della città", a dirlo il sindaco Mario Pupillo in una conferenza stampa in cui traccia un breve bilancio del 2016 e parla dei progetti per l'anno nuovo. La riqualificazione urbana del quartiere Santa Rita, gli interventi sugli impianti sportivi, la manutenzione delle strade nelle contrade, il restauro delle mura antiche di Porta San Biagio e molto altro. - spiega - Punteremo forte ancora sul filone importante della messa in sicurezza delle scuole e approveremo entro il mese di febbraio la variante del piano regolatore”.

Pupillo si dice vicino, e non rassegnato, alle sorti del tribunale di Lanciano e soddisfatto per l'avanzamento dell'iter di costruzione del nuovo ospedale. “A maggio - prosegue Pupillo - gli uffici dell'Inps si trasferiranno nella nuova e centrale sede di Palazzo degli Studi, lungo un corso Trento e Trieste che sarà interessato dai lavori di riqualificazione per 1,3 milioni di euro: gli uffici stanno lavorando per verificare le offerte e concludere l'iter di aggiudicazione”.

Per quanto riguarda lo sport, gli impianti sportivi del Palazzetto dello Sport, Palamasciangelo e Pista d'Atletica del Memmo saranno interessati da interventi per 350mila euro e tutti saranno dotati di defibrillatori. Lavori previsti anche per l’ammodernamento e messa in sicurezza delle scuole della città.

“Nel 2017 avremo una strada importante come via del Mare che sarà il fiore all'occhiello di Lanciano. - continua il sindaco - Non un'opera a sé, ma collegata ad un sistema di piste ciclabili che abbiamo tutta l'intenzione di estendere e integrare, affinché la bicicletta possa essere un mezzo con cui spostarsi dentro la città, in sicurezza”.

In ultimo un occhio all’ambiente con i numeri della raccolta differenziata che ha visto chiudere il 2016 con una percentuale pari al 76,5%.

Alla conferenza stampa, che si è tenuta ieri mattina nella sala consiliare “Falcone e Borsellino”, hanno partecipato il vice sindaco e assessore ai Lavori Pubblici e Finanze, Pino Valente, l'assessore al Sociale Dora Bendotti, l'assessore al Commercio e Mobilità, Francesca Caporale, l'assessore alla Cultura e Tursimo, Marusca Miscia, l'assessore all'Istruzione e Politica della Casa, Giacinto Verna, l'assessore allo Sport e all'Ambiente, Davide Caporale. Assente per motivi personali l'assessore all'Urbanistica Pasquale Sasso.