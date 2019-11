600 quintali di sale, 18 ditte incaricate e 33 mezzi pronti per mettersi a lavoro sono quanto messo in campo dal Comune di Lanciano in vista dell’allerta meteo diramata dal Centro Funzionale della Protezione Civile Abruzzo per i prossimi giorni in cui è prevista neve anche in città (QUI l’articolo).

In relazione all'informativa il settore Lavori Pubblici e Protezione Civile del Comune di Lanciano, coordinato dall'ingegner Fausto Boccabella e presieduto dall'assessore Pino Valente, ha attivato le procedure del Piano Neve per fronteggiare l'evento meteorologico previsto.

Sono 33 i mezzi, di cui 3 di proprietà comunale (pale gommate, bobcat con lama, motopossibili, camion e trattori con lama), di cui 25 impegnati e 8 di scorta e supporto per le attività di sgombero della neve dalle strade e di spargisale. Il Settore Lavori Pubblici ha affidato a 18 ditte private il servizio, che potrà contare sull'ausilio degli operatori della EcoLan (fino a un massimo di 20 unità) per la pulitura dei marciapiedi e delle zone pedonali.

Il Piano Neve prevede una divisione dell'intero territorio comunale in 20 zone, con assegnazione delle stesse alle ditte incaricate dello sgombero neve. Per le operazioni di spargimento del sale sono a disposizione 600 quintali di sale: l'obiettivo è limitare l'effetto del ghiaccio che si formerà con molta probabilità durante le ore notturne, sia per le basse temperature attese che per il vento forte di bora. In piazza Plebiscito ci sarà un cumulo di sale per uso strettamente personale a disposizione della cittadinanza.

La Polizia Municipale e gli uffici del Settore Lavori Pubblici raccomandano di utilizzare l'auto solo se dotata di gomme termiche o catene e comunque solo in caso di stretta necessità.