Venerdì 6 gennaio la Befana arriva anche a Treglio con il carico di doni e giochi. Dalle 15, con ritrovo in piazza, si inizierà con una speciale caccia al tesoro. Dopo l’incontro con la Befana, alle 17.30 sarà la volta del laboratorio creativo “La fabbrica della scopetta” e alle 18, sempre nel salone comunale ci sarà il Teatro di figura a cura dell’associazione Favole in Valigia con “Il principe ranocchio”.

Il pomeriggio con la Befana terminerà alle 19 con il dono della vecchina sulla scopa al tregliese più piccolo.

In caso di maltempo, l’intero evento si terrà nel salone comunale in via Abbazia.