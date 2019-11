Tutto per l’informatica, la telefonia e gli ultimi aggiornamenti del mondo dell’elettronica: arduino, tv-sat, hi fi, accessori e materiale di consumo, videosorveglianza, video game, dvd-cd, stampanti, pc e notebook usati e nuovi. Si potrà trovare questo e molto altro nella settima edizione della Fiera di Elettronica che si terrà nei padiglioni di Lancianofiera da venerdì 6 a domenica 8 gennaio.

L’appuntamento, come di consueto, vedrà la collaborazione con la Mostrascambio di Auto Moto Ricambi d’Epoca. Sul fronte auto-moto, spazio a stand per restauratori, ricambisti e carrozzieri del settore d’epoca. Con un intero salone dedicato alle due e quattro ruote vintage in esposizione e vendita, tra commercianti di veicoli e club storici. Al centro del padiglione 2 spicca l’esposizione del club “di casa”, il Club Frentano Ruote Classiche, da sempre presente in fiera con la sua vasta selezione di auto e moto d’epoca, ogni anno con una rassegna specifica.

Ma saranno tante anche le novità di questa edizione numero 7. Un intero padiglione sarà dedicato all’Expo Model Show, la mostra dinamica del Modellismo, con diorami, esibizioni, piste, go kart elettrici ed espositori specializzati. Spazio ad un angolo Fare Maker, la rassegna di progetti innovativi inerenti l’elettronica del futuro e otto postazioni gratuite per il Gaming, allestite da un espositore specializzato nel padiglione 2.