Torna il prossimo 6 gennaio il Presepe Vivente di Castel Frentano giunto alla sua ottava edizione. La sacra rappresentazione è organizzata dall’associazione Amici del Presepe in collaborazione con la direzione artistica di Antonio Franceschini.

“Un appuntamento suggestivo, che si rinnova, grazie all’impegno concreto di un gruppo di volenterosi. - commenta lo stesso Franceschini - Tanti i figuranti. Speriamo anche in pubblico numeroso”.

A vestire i panni di Gesù Bambino sarà la piccola Sveva Di Giacomo, 5 mesi, di Castel Frentano. La Madonna sarà interpretata da Nadia Franceschini di Castel Frentano, mentre Giuseppe da Romualdo Iurisci di Santa Maria Imbaro. L’appuntamento, alle 18.30, in Via Pera 1, nei pressi del Bar Piroma. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a data da destinarsi.