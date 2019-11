Un’ondata di freddo dalla Russia è in arrivo per il ponte dell’Epifania nella nostra regione ed anche sulla nostra città. Il 6 gennaio a Lanciano è infatti previsto l’arrivo di una forte perturbazione artica che muterà bruscamente le condizioni meteo di questi primi giorni freddi, ma soleggiati, del 2017.

A partire dalla tarda mattinata di giovedì 5 gennaio, secondo le previsioni meteo, a Lanciano potrebbero iniziare a scendere i primi fiocchi di neve e nella notte la temperatura scenderà sotto lo zero. Venerdì 6 gennaio, la neve potrebbe accompagnarci per l’intera giornata e, anche se è difficile prevedere accumuli localmente, nella nostra città la neve a terra potrebbe raggiungere i 25 centimetri. Se le previsioni meteo non cambiano, dunque, nella calza della Befana, insieme a dolciumi e carbone, quest’anno troveremo anche la neve. Da sabato è previsto già un miglioramento.