E’ di 40mila euro il contributo proveniente dal Furc (Fondo Regionale per la Cultura) per l’anno 2017 stanziato dalla Regione Abruzzo per l’associazione Amici della Musica - Fedele Fenaroli di Lanciano (QUI l’articolo sull’associazione).

Dopo la delibera per i 50mila comunicata dal consigliere PD Camillo D’Alessandro (QUI l’articolo) e i 20mila in arrivo dai fondi Peg, una boccata d’ossigeno per gli Amici della Musica che potranno così ripianare i debiti accumulati negli ultimi anni proprio a causa dell’esiguità dei fondi ricevuti e dalla impossibilità di fare una seria programmazione a lungo termine.

Lo scorso anno la Regione aveva destinato all’associazione solo 10mila euro tramite Furc, una somma irrisoria che ha causato la perdita del contributo derivante dal Fus (Fondo Unico per lo Spettacolo) del Ministero dei Beni Culturali (QUI l’articolo) gettando nei mesi scorsi gli Amici della Musica in una situazione ancora più grave del previsto.

Ma ora grazie ai 70mila per l’anno 2016 ed ai 40mila per il 2017 (a cui si aggiungono i 45mila del Comune di Lanciano) si può guardare al futuro con più positività e corciandosi le maniche per un nuovo salvataggio in extremis proprio come accade nel 2009.