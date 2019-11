Tra i beneficiari del Furc, Fondo regionale per la cultura, insieme all'associazione Amici della Musica (QUI l'articolo), c’è anche la Casa Editrice Rocco Carabba di Lanciano che per la prima volta viene inserita in questo finanziamento stanziato dalla Regione Abruzzo.

“Si tratta di un primo segnale, a cui seguiranno altre attenzioni, - commenta il consigliere PD Camillo D’Alessandro - perché la Casa Editrice Carabba dal 1878 rappresenta patrimonio e fonte di cultura per l'intera nazione. Nel corso dell'anno - annuncia D'Alessandro - daremo risposta all'appello lanciato dalla signora Lia Spadoni, cognata del grande pittore abruzzese Federico Spoltore per riaprire la studio dell'artista a Lanciano dove vi sono straordinarie opere che rischiano di essere danneggiate a causa della rovinosa umidità”.

Alla Casa Editrice sono destinati 4mila euro per la riproduzione di testi di economia regionale del 17esimo e 18esimo secolo.