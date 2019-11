Dopo il grande successo della prima escape room a Lanciano (QUI l’articolo), realizzata in occasione dell'Openday Abruzzo presso il Polo Museale Santo Spirito, lunedì 2 gennaio 2016 sarà inaugurata Mystery Room Lanciano.

Nella nostra città la prima escape room permanente nell’antico e suggestivo quartiere Lancianovecchia. Il team del Polo Museale e le Associazioni Culturali Nuova Gutemberg e Amici di Lancianovecchia, hanno da quasi un anno aperto la Bottega dal Viaggiatore Errante, (Infopoint turistico, libreria, centro di promozione culturale, del territorio e dei nostri prodotti di eccellenza). Sarà la Bottega a gestire Mystery Room e per poter partecipare sarà necessario associarsi.

Tra le tante mode passeggere, l'escape room è un'esperienza all'insegna del divertimento intelligente. Messi da parte i cellulari ed ogni altra forma di tecnologia, sei amici in carne ed ossa mettono insieme le proprie abilità per raggiungere un obiettivo comune, uscire dalla stanza in 45 minuti ed è la squadra che vince, non il singolo, ma non sarà facile perché il padrone di casa, Rubedo da Lanciano, alchimista e stregone, custodisce gelosamente i suoi segreti.