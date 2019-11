La raccolta dell’organico passa dal lunedì, mercoledì e venerdì al lunedì, giovedì e sabato e dal sabato, l’indifferenziato passa al martedì. Queste le principali novità del nuovo calendario di raccolta differenziata a Lanciano in vigore dal prossimo lunedì 2 gennaio comunicato da Ecolan.

I cambiamenti interesseranno soprattuto i cittadini che utilizzano i mastelli singoli e non i cassonetti condominiali e che quindi, ogni sera, devono meticolosamente rispettare i turni della differenziata.

Il lunedì, come anticipato, sarà il turno dell’organico, così come nei giorni di giovedì e sabato. Il martedì toccherà all’indifferenziato e il venerdì sarà la volta del mastello della plastica. La raccolta del vetro e della carta non verrà più effettuata ogni settimana, ma ogni 15 giorni, rispettivamente il giovedì, insieme all’organico, ed il mercoledì.

Per chi abita in condominio e utilizza quindi i cassonetti comuni, resta il consiglio di gettare i propri rifiuti (in special modo l’organico ed il secco indifferenziato) rigorosamente nei giorni di raccolta per evitare problemi di igiene e pulizia.