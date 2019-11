Domani, venerdì 30 dicembre alle ore 18 presso l’ex Casa di Conversazione del Comune di Lanciano, ci sarà l’incontro di presentazione del libro “Il campo espanso. Arte e agricoltura in Italia dagli anni Sessanta a oggi“.

La presentazione curata da Annamaria Talone in collaborazione con R.A.T.I è all’interno di Conversazioni del Venerdì promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune di Lanciano. Interverranno oltre l’autore del volume Simone Ciglia, giovane e talentuoso curatore di origini pescaresi attualmente assistente ricercatore presso il MAXXI di Roma e Giovanni Di Fonzo, agronomo, ex-deputato, insegnante e preside, proveniente dal mondo rurale e per il quale si è impegnato per promuoverne lo sviluppo.

Il volume indaga alcuni nodi della trama fra arte contemporanea e agricoltura, concentrando il proprio sguardo sull’Italia negli ultimi cinquanta anni: a partire dall’Arte Povera, per arrivare al panorama degli ultimi quindici anni, testimoni di una rinnovata presenza della ruralità nello scenario artistico. I relatori ripercorreranno, da un duplice punto di vista, la storia del paesaggio rurale Italiano dagli anni Sessanta ai nostri giorni.

L’incontro è il primo di quattro curati per Conversazioni da Annamaria Talone regista e direttrice artistica, con esperienza nella riqualificazione di spazi culturali che afferma: “il filo conduttore dei 4 incontri è lo sconfinare, andare oltre il proprio campo di indagine artistica per creare quei luoghi di connessione tra arte e mondi reali delle persone”