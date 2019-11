Telecamere, galosce, maschere protettive e bastoni sono stati il menù del Natale degli attivisti di Nuovo Senso Civico che, il 25 dicembre, hanno condotto una speciale inchiesta a Villa Pasquini, nei pressi della centrale biogas protagonista di un pericoloso incidente che ha causato maleodoranti sversamenti nei campi attigui, nei mesi scorsi (QUI l’articolo).

Alessandro Lanci, Giovanni Ramundo e Luciano Biondi hanno voluto documentare la situazione di pericolo e degrado che gli abitanti di Villa Pasquini sono costretti a vivere ogni giorno tra melma maleodorante ed un canale di scolo che preoccupa agricoltori e non solo. Il video segue l’ordinanza del sindaco di Lanciano Mario Pupillo che vieta l’utilizzo delle acque della zona a seguito delle analisi effettuate dall’Arta (QUI l’articolo).

“Dalla zona della centrale a biogas di Villa Pasquini si è creato un grosso canale di scolo di liquami maleodoranti che scorre verso valle per più di un chilometro fino in prossimità di un nucleo di abitazioni sottostanti. - afferma in una nota Nuovo Senso Civico - Questo fiume maleodorante e, come si è visto, portatore di sostanze patogene. Scorre in prevalenza sulla superficie del tracciato del canale di bonifica della zona, ossia di quella condotta di tubi interrati che portano l’acqua per l’irrigazione dei campi e che, attraverso una pompa di sollevamento, la trasferiscono anche in altre zone di campagna situate più a monte. In alcuni tratti - prosegue la nota - questa massa di liquami ha creato delle vere e proprie paludi melmose simili a sabbie mobili alte anche più di un metro. Non vi è alcun tipo di recinzione che delimita o indica il fiume di melma, alcun tipo di messa in sicurezza, per cui chiunque potrebbe finirci dentro, animali, uomini o peggio ancora, bambini".



Per evitare danni ancora più ingenti, Nuovo Senso Civico chiede che venga fatta chiarezza sulla situazione di Villa Pasquini per dare certezze agli abitanti e scongiurare definitivamente il rischio di un serio disastro ambientale.

Ecco il video realizzato da Nuovo Senso Civico: