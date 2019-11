Ammonta a 4mila euro l’importo stanziato dal Comune di Lanciano con deliberazione di giunta per il Piano neve e di emergenza per avverse condizioni atmosferiche predisposto per la stagione invernale 2016/2017 dal settore Lavori Pubblici.

Le spese sono così ripartite: 3500 euro per la fornitura di sale marino per disgelo stradale affidate alla ditta S.A.I. di Margherita di Savoia e 500 euro per la fornitura di attrezzi per il personale dipendente addetto al piano neve alla ditta Di Battista Ferramento di Lanciano.