“La vita è un dono, doniamo la vita”: con questo slogan il Comune di Treglio ha organizzato un incontro dibattito su “Conoscere le tematiche della donazione-trapianto di organi e tessuti”.

L'appuntamento, promosso in collaborazione con l'Aido e con la Asl Lanciano Vasto Chieti, è in programma per domani, giovedì 29 dicembre, alle 18, nella sala convegni del Comune.

L'incontro si aprirà con i saluti del sindaco, Massimiliano Berghella. A seguire la relazione di Fabrizio Fumarola, dirigente medico Rianimazione dell’Ospedale Renzetti di Lanciano e coordinatore locale dei trapianti. Chiuderà la nefrologa Sivia Bucco.