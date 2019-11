In ottemperanza all’ordine di esecuzione di pena emesso dalla Procura della Repubblica di Lanciano, i carabinieri della Stazione locale hanno tratto in arresto D.A.C., 44 anni del luogo.

L'uomo dovrà scontare la pena definitiva di 2 anni e 9 mesi di reclusione per i reati di furto aggravato in concorso, falsa testimonianza e guida sotto l’effetto di sostanze psicotrope commessi in Lanciano e Vasto tra il 2007 e 2011.