Servizio di controllo anche nei giorni di festa per i Carabinieri del Comando Provinciale di Chieti con l’obiettivo di stabilire un contatto diretto con i cittadini e garantire loro quella sensazione di sicurezza spesso messa in discussione dalla commissione dei cosiddetti reati predatori come i furti e le rapine. Militari in divisa e in abiti civili, a piedi e a bordo di automezzi, hanno pattugliato i centri abitati di tutta la provincia di Chieti, concentrando la loro attenzione nei luoghi maggiormente frequentati dai cittadini, quali centri commerciali, mercatini natalizi e luoghi dove si sono svolte pubbliche manifestazioni. Particolare attenzione è stata rivolta anche al controllo della circolazione stradale sulle principali arterie provinciali al fine di garantire gli spostamenti dei cittadini nella massima serenità e sicurezza.

I militari della Stazione di Casoli hanno denunciato in stato di libertà un cittadino albanese di 32 anni per i reati di appropriazione indebita e minaccia. Gli uomini dell'Arma hanno accertato che l’uomo, titolare di un’auto officina, dopo aver riparato un furgone si era rifiutato di restituirlo al legittimo proprietario, minacciandolo.

E’ stato invece denunciato in stato di libertà, per guida sotto l’influenza dell’alcool, un 39enne di Castel Frentano che, a seguito di un sinistro stradale, è stato trovato con un tasso alcolemico eccedente il limite di tollerabilità.