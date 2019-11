“Nelle prime settimane del 2017 arriveranno i 50 mila euro promessi lo scorso maggio da Luciano D’Alfonso e i fondi Peg sono già stati rendicontati”. Ad assicurarlo il consigliere regionale Pd Camillo D’Alessandro, questa mattina a Lanciano, per parlare della questione fondi regionali per l’associazione Amici della Musica che da 45 anni organizza l’Estate Musicale Frentana ed i celeberrimi corsi musicali estivi.

Una situazione non facile quella dell’associazione che si occupa di musica e didattica e che, a causa del mancato arrivo dei fondi pubblici (QUI l’articolo) si trova, dopo un anno in una situazione a dir poco difficile.

“Le nostre non erano promesse elettorali ma un vero e proprio atto di indirizzo per una realtà così importante per la città di Lanciano. - ha commentato D’Alessandro - E con una determina della giunta regionale dello scorso 21 dicembre abbiamo finalmente potuto stanziare i 50mila euro promessi lo scorso maggio”. Il provvedimento a cui fa riferimento il consigliere regionale è quello avente ad oggetto “Iniziative dirette meritevoli di sostegno regionale per l’anno 2016” e che ha stanziato complessivamente 85mila euro: 50mila per l’Estate Musicale Frentana e 35mila destinati al Comune di Pescara. I soldi arriveranno materialmente nelle casse dell’associazione o entro il 28 dicembre o nelle prime due settimane del 2017.

Discorso a parte per il Furc (Fondo regionale per la cultura) per cui si dovrà attendere ancora qualche giorno ma su cui l’Estate Musicale Frentana punta soprattutto per poter accedere nuovamente al Fus (Fondo unico per lo spettacolo) del Ministero, data la stretta correlazione tra i due fondi. “Sicuramente una parte del Furc sarà destinata anche all’associazione Amici della Musica - ha chiarito D’Alessandro - ma non posso ancora dare una cifra perché siamo ancora in fase decisionale e si dovrà decidere come suddividere il milione di euro in cantiere tra i 14 enti regionali aventi diritto”.

“Fino a ieri sono stato a colloquio con il presidente Luciano D’Alfonso per sensibilizzarlo - ha concluso il sindaco Mario Pupillo - a dare un congruo riconoscimento ad una delle nostre realtà più importanti”.

Ultima battuta sulle dimissioni del direttore artistico Luigi Piovano. “Speriamo che questo nostro impegno possa far tornare sui suoi passi anche il maestro Piovano e convincerlo a restare con l’Estate Musicale Frentana”.