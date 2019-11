Anche quest’anno, si terrà nel pomeriggio del 26 dicembre, alle ore 18, nel teatro Fenaroli, l’atteso appuntamento con il concerto gospel inserito nella stagione dell'Estate Musicale Frentana.

Il palco del Fenaroli quest’anno ospiterà Danton Whitley and Mosaic Sound, che si esibiranno per la prima volta a Lanciano. Un gruppo di straordinari talenti dalle eccezionali doti vocali e dalla grande carica umana, pronti a trascinare il pubblico in un fantastico spettacolo, degno testimone della tradizione Gospel made in USA.

I biglietti sono già in vendita sulla piattaforma online ciaotickets.com e da Venditti in corso Trento e Trieste a Lanciano. Il botteghino del teatro sarà invece aperto da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.