Sono stati posizionati nei giorni scorsi i defibrillatori donati dall'Associazione “Gli Amici di Marcello” al Comune di Lanciano [LEGGI]. I dispositivi D.A.E. (dispositivo automatico esterno) sono stati sistemati nei due impianti comunali destinati al calcio: il campo “Marcello Di Meco” nel quartiere Santa Rita e all'“Enrico Esposito” di Villa delle Rose. Questi due defibrillatori si aggiungono ai due acquistati dal Comune con un co-finanziamento della Regione Abruzzo nel 2015 e già posizionati da oltre un anno.

Inoltre la scorsa settimana il reparto di Cardiologia dell'ospedale Renzetti di Lanciano ha donato tre defibrillatori semi-automatici destinati a tre scuole: “Umberto I”, “Principe di Piemonte” e “Rocco Carabba”. Il terzo defibrillatore donato da “Gli Amici di Marcello” sarà posizionato nel centro cittadino sotto i Portici di Corso Trento e Trieste. A breve sarà posizionato anche il defibrillatore donato dalla Bcc. Le posizioni dei dispositivi sono state comunicate alla centrale del 118 di Chieti per il monitoraggio e l'eventuale utilizzo.

“Lanciano è sempre più una città cardio-protetta -commenta il sindaco Mario Pupillo -. Per un sindaco-medico questa è un'ottima notizia, soprattutto perché aumenta la sicurezza dei cittadini: questi apparecchi, come noto, possono salvare la vita in caso di arresto cardiaco. La scelta di acquistare due defibrillatori nel 2015 si è rivelata lungimirante". "Grazie a quella scelta, grazie alla sensibilità dell'Associazione Gli Amici di Marcello e dei tanti istruttori che si sono formarti per utilizzare il defibrillatore, da oggi si può fare sport a Lanciano con maggiore sicurezza”, ha commentato l'assessore allo Sport, Davide Caporale.

Gli uffici del Settore Sport comunicano la posizione e l'orario in cui i defibrillatori sono a disposizione di utenti, cittadini e 118:

Campo di Calcio “Marcello Di Meco”, via Sigismondi.

Posizione interna nel locale custodia, a disposizione per l'utilizzo dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 21.30, il sabato e la domenica in occasione di gare dei vari campionati.

Campo di Calcio “Enrico Esposito” - area pubblica Villa delle Rose

Posizione interna nel locale custodia, a disposizione dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle ore 21.30, sabato e domenica in occasione delle gare dei vari campionati.

Palazzetto dello Sport, via Guido Rosato.

Il defibrillatore è stato posizionato all'interno dell'area di gioco del campo centrale sottostante la gradinata in cemento campo A ed è accessibile agli utilizzatori dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22.30, il sabato dalle 8 alle 14; il sabato pomeriggio e la domenica in occasione delle gare dei vari campionati.

Pista di Atletica “Davide Orecchioni” - Campo di Calcio “Lucio Memmo”, via Guido Rosato.

Il defibrillatore è stato posizionato nel locale custodia dell'impianto, nei pressi dell'ingresso, ed è accessibile dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20; la domenica in occasione di aperture straordinarie.