"La Centrale Unica di Committenza ha pubblicato l'avviso per individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di riqualificazione urbana per gli alloggi a canone sostenibile del quartiere Santa Rita di Lanciano". Lo annunciano gli uffici comunali di Lanciano, che precisano: "I lavori sono finanziati per un importo di 2.052.808 euro, ci cui 1.518.920 euro da fondi Stato-Regione e 533.887 euro da fondi Comune di Lanciano (350.000 da mutuo Bper e 183.887 euro da fondi propri di bilancio). L'appalto dei lavori è stato diviso in tre lotti, per ottimizzare e velocizzare l'intervento urbanistico destinato al quartiere più popoloso del Comune di Lanciano ottenuto dal Settore diretto dall'Assessore Pasquale Sasso. Il primo lotto riguarda la costruzione di una palazzina a canone sostenibile, per un importo di 643.905 euro; il secondo lotto riguarda la costruzione di una palazzina a canone sociale, per un importo di 641.385 euro; il terzo lotto riguarda le opere di urbanizzazione per un importo di 356.378 euro. La cifra complessiva dell'intervento urbanistico è di 1.641.669 euro, cui si aggiungono 411.138 euro di somme a disposizione dell'Amministrazione. Tutti i lotti hanno come durata prevista per la realizzazione dei lavori 168 giorni decorrenti dalla data di consegna dei lavori, che devono necessariamente partire entro il 9 marzo 2017 come previsto dal disciplinare di convenzione del finanziamento".

"Il criterio di aggiudicazione dei lavori - proseguono dal Comune - è del prezzo più basso, nelle forme e nei modi previsti dalle norme in materia di appalti. Le ditte che manifesteranno l'interesse potranno farlo per tutti i lotti, ma verranno invitate, qualora sorteggiati per partecipare alla procedura negoziata di affidamento dei lavori, per un solo lotto. Le ditte in possesso dei requisiti descritti nell'avviso pubblico dovranno far pervenire le manifestazioni di interesse entro le ore 13 del 29 dicembre 2016. Se le ditte saranno più di 20 per ciascun lotto, l'Amministrazione inviterà alla gara 20 imprese scelte per sorteggio in seduta pubblica. L'avviso e i modelli di istanza sono disponibili per il download e la consultazione nella sezione del sito istituzionale del Comune di Lanciano [CLICCA QUI], nella sezione Centrale Unica di Committenza. Il progetto esecutivo dei lavori è stato affidato all'architetto Giuseppe Di Biase di Lanciano".

Soddisfatto il sindaco Mario Pupillo: "Si tratta di un intervento di capitale importanza per la riqualificazione dell'intero quartiere Santa Rita, oltre che per la crescente domanda di abitazioni a canoni agevolati cui intendiamo dare una risposta concreta e tangibile. La Centrale Unica di Committenza e il settore Lavori Pubblici guidato dall'Assessore Pino Valente stanno già lavorando a ritmo serrato per centrare l'obiettivo dell'inizio lavori entro marzo 2017. Un particolare ringraziamento va all'Assessore all'Urbanistica, Pasquale Sasso, che ha avuto la capacità di attrarre il finanziamento regionale".