Il prossimo anno spegnerà 20 candeline l’associazione degli Sbandieratori e Musici della città di Lanciano tra premi, traguardi e voglia di fare sempre meglio. I primi sbandieratori, ormai vent’anni fa, si sono uniti grazie alla comune passione per l’arte della bandiera e le tradizioni tipiche medievali e formandosi in una scuola ad hoc a Narni (Terni) hanno deciso di fondare una realtà simile tutta lancianese. E da allora sono tante le attività portate avanti come la Settimana della Bandiera, ogni anno, a fine agosto, che si conclude con l’ormai tradizionale trofeo Anxanum, oppure gli spettacoli in occasione della festa della mamma o del Natale.

“La nostra è una vera e propria passione che cerchiamo di portare avanti al meglio, con particolare attenzione ai più giovani”, ci ha detto il presidente Andrea Di Iulio. Sono infatti molte le attività portate avanti insieme alle scuole per far conoscere questa antica arte ai più piccoli e perché no, frasi appassionare. “Da quattro anni collaboriamo con la scuola media D’Annunzio in un progetto che coinvolge le classi terze. - ci ha raccontato Andrea - Durante le ore di educazione fisica, i ragazzi si esercitano insieme a noi ed imparano le tecniche base che poi portano in scena, ogni anno, nel mese di maggio, in piazza a Lanciano, ricevendo anche un piccolo attestato”. Alle scuole elementari è invece riservato il concorso “Disegna gli sbandieratori” in cui gli alunni, chiamati a ad esprimersi con la propria fantasia, hanno poi l’opportunità di vedere i propri lavori esposti nell’Auditorium Diocleziano durante la settimana della bandiera a Lanciano.

“La nostra è una vera e propria squadra, - ci ha detto il presidente - iscritta alla Federazione Italiana Sbandieratori ed in cui ogni nostro socio ha un suo cartellino, proprio come accade per i calciatori”. Una squadra oggi composta da 60 sbandieratori, di cui 20 riservisti. E come ogni squadra che si rispetti, ci si allena e ci si prepara in vista delle esibizioni e delle gare per cercare di dare sempre il massimo e trovare formazioni e figure sempre nuove. Gli allenamenti comprendono una scuola di bandiera ed una di musica in cui si impara a suonare chiarine e tamburi, fino ad unire le due specialità per costruire piano piano gli spettacoli da portare nelle piazze.

“Abbiamo avuto l’opportunità di girare molto in Europa, fino ad arrivare al Columbus Day a New York - ha proseguito Andrea nel suo racconto - e da quattro anni rappresentiamo l’Italia in Francia in occasione delle feste per il carnevale”. Diversi i piazzamenti positivi ed i premi ricevuti negli anni, in Toscana, ad Ascoli Piceno e quest’estate, finalmente, anche in casa nel trofeo Anxanum.

Oggi, domenica 18 dicembre, in occasione del villaggio di Natale della Pro Loco (QUI l’articolo), gli sbandieratori si esibiranno in piazza Plebiscito alle ore 17.30 e alle 19. E anche dopo vent’anni, l’arte della bandiera continua ad appassionare e affascinare.