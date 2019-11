Tutto pronto per il secondo spettacolo della stagione di prosa al teatro Fenaroli (QUI l’articolo) di Lanciano. Domani, domenica 18 dicembre alle ore 21, andrà in scena “China Doll - sotto scacco” di David Mamet, regia di Alessandro D’Alatri con Eros Pagni e Roberto Caccioppoli, produzione Teatro Stabile D’Abruzzo.

Mickey Ross (Eros Pagni) è seduto alla sua scrivania, si alza ma sembra non alzarsi mai. Dirige i suoi affari da lì, dialoga al telefono con la giovane fidanzata costretta a scendere dal suo aereo privato e tenuta in arresto in Canada, con la direzione della società costruttrice dell’aereo che ha fatto un errore da cinque milioni di dollari, con il capo della polizia vecchio amico e sodale ma ora passato nella squadra avversaria, con il proprio avvocato.

Non perde mai centralità, non perde mai consapevolezza della propria potenza e anche in silenzio la manifesta, di fianco all’assistente Carson (Roberto Caccioppoli), remissivo e adulante per convinzione, sinceramente attratto da questa figura esemplare, monumento vivente al mondo cui aspira. Il potere è incatenato agli uomini che lo esercitano, milioni e miliardi sono una ricchezza immaginaria che pone concrete conseguenze in un’esistenza, della quale non si può disporre secondo volontà. C’è il sistema, che deve procedere. Anche essere incriminati in qualità di capro espiatorio è attività perfettamente in linea con la dinamica azione/reazione in cui resta impigliato ogni potente, vincolato al groviglio arido e polveroso cui ha ceduto nel momento in cui ha scelto di essere, egli stesso, potere.



Eros Pagni riesce ad esprimere una prova di grande attore (la pièce è stata scritta per Al Pacino) con credibilità l’immagine di un uomo incatenato dal potere a cui non può sfuggire mentre sogna una vecchiaia tranquilla a fianco della giovane compagna.

I biglietti saranno in vendita presso il botteghino del teatro (16.30/19.30).