Campi gratuiti, angolo foto, socializzazione ed infine una sfilata. Questo e molto altro sarà il menù di Lanciano a 4 zampe Christmas Expo, domani, domenica 18 dicembre, dalle ore 10 alle 16, nel centroeducativo cinofilo InFido Confido, in via Madonna delle Grazie a Fossacesia. L’associazione ha pensato ad una giornata di festa da trascorrere insieme ai propri amici a 4 zampe tra divertimento e didattica.

Nel corso della giornata l’ingresso a tutti i campi del centro sarà gratuito, saranno presenti stand solidali, un angolo con fotografo e non mancherà una esibizione della gruppo cinofilo della Protezione Civile che arriverà con i cani da salvataggio.

Nel pomeriggio, infine, largo alla sfilata amatoriale di cani in cui si potrà concorrere in 4 categorie ed ogni vincitore avrà il suo piccolo premio.

“Durante la giornata - ricordano dall’associazione Lanciano a 4 zampe - sarà possibile diventare soci, rinnovando la propria tessera annuale ad un costo di 10 euro, non importante quali e quanti animali si abbiano”. Alla tessera sarà abbinata una lista di negozi del territorio convenzionati (non solo per animali, ma anche farmacie o negozi di abbigliamento) dove poter fare acquisti con un piccolo sconto.