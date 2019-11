E’ attiva da oggi, sabato 17 dicembre, la pista di pattinaggio in Villa delle Rose, ex Ippodromo, inserita tra le iniziative e gli eventi del cartellone natalizio dell’Amministrazione Comunale di Lanciano per queste festività 2016 (QUI l’articolo).

Un po’ in ritardo sulla tabella di marcia (secondo il programma iniziale la pista sarebbe dovuta essere attiva già dall’8 dicembre), da oggi sarà possibile pattinare fino all’8 gennaio 2017.

Nei giorni feriali la pista è aperta dalle 15 in poi, mentre nei giorni festivi dalle 10 e sarà aperta fino a tarda serata.