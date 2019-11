Ci sarà domani mattina, domenica 18 dicembre, dalle ore 10, la passeggiata dell’integrazione promossa da Lanciano Lab (QUI l’articolo sull’associazione) in occasione della più ampia iniziativa in cui sono state coinvolte tutte le associazioni cittadini, in collaborazione con la Cooperativa Matrix che gestisce il centro di accoglienza a Villa Elce (QUI l’articolo).

Si partirà dal terminal bus nel piazzale Memmo per una passeggiata che coinvolgerà i luoghi più caratteristici della città e angoli spesso conosciuti, alla scoperta di una Lanciano diversa, insieme agli ospiti del centro di Villa Elce e con la speciale guida di Domenico Del Bello.

Il primo evento di “Incontri - un ponte verso l’integrazione” si concluderà con un momento di convivialità e di condivisione. Un banchetto interculturale con piatti tipici della nostra cucina regionale e di quella dei ragazzi ospiti del centro CAS di Villa Elce (in collaborazione con lo Sprar Fossacesia e Consorzio Matrix).

La finalità principale del progetto è sperimentare azioni innovative dirette all’accoglienza dei migranti, attraverso il coinvolgimento delle associazioni locali, dei singoli cittadini e di qualsiasi realtà del territorio che si mostri disponibile a fare gioco di squadra e questa domenica insieme è solo il primo passo.