I lavori di consolidamento e risanamento idrogeologico delle mura limitrofe di Porta San Biagio, nel quartiere storico di Lancianovecchia, partiranno entro la primavera 2017 grazie ad un finanziamento della Regione Abruzzo per 400mila euro. Il progetto è stato redatto, su incarico dell'Amministrazione Comunale, dalla società d'ingegneria Euros Srl di Guardiagrele, a firma dell'architetto Giampiero Garzarella.

Le mura limitrofe all'antica Porta San Biagio sono interessate da anni da problemi di dissesti dovuti a eventi meteorologici intensi: la situazione si è ulteriormente aggravata con le eccezionali precipitazioni, le ultime nel febbraio-marzo 2015, che hanno causato un crollo parziale e diverse gravi lesioni alle mura. L'Amministrazione è intervenuta inizialmente con un sistema di monitoraggio continuo delle mura e con la chiusura al transito pedonale dell'intera area tra il parcheggio di via per Frisa e Porta San Biagio.

L'intervento avverrà in diverse fasi. Preliminarmente, con la rimozione del terriccio e delle erbe infestanti dalle mura e la scomposizione dei mattoni, che verranno puliti e catalogati per la successiva ricomposizione finale. A seguire, saranno realizzate delle trincee drenanti orizzontali alla base del muro per risolvere il problema delle infiltrazioni e interrati 22 pali di cemento armato nella sede dove attualmente si trova la gradinata di ciottoli, che verrà demolita.

Sulla fila di pali verrà realizzata, sempre in cemento armato, una trave con piastra di fondazione che sarà la base del sistema di contrafforti (pilastri in cemento armato) che arriveranno fino alla sommità del muro, 12 metri di altezza circa. In seguito verranno realizzate delle lastre di cemento armato a contenere il fronte del terreno in arenaria. Saranno inoltre realizzate delle opere di smaltimento delle acque, sia a monte che alla base del muro in questione, per drenare le acque e portarle all'esterno del muro.

A completamento dell'opera, il muro verrà rivestito con i mattoni originari secondo l'inclinazione e la conformazione originaria e sarà costruita una rampa in calcestruzzo al posto dell'attuale gradinata di ciottoli. Il progetto approvato ha ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie, compreso il nulla osta della Soprintendenza Belle arti e Paesaggi d'Abruzzo, ed è quindi immediatamente cantierabile. Si procederà ad indizione della gara tramite procedura di affidamento negoziata entro il mese di gennaio 2017, così da prevedere l'aggiudicazione definitiva e contestuale inizio dei lavori per aprile 2017. Come da capitolato, la durata dei lavori è di 150 giorni.

“I lavori verranno appaltati in breve tempo, contiamo di procedere all'affidamento entro la prossima primavera. Si tratta di un'opera importante che metterà in sicurezza le mura antiche di Porta San Biagio, lavori attesi da anni e che arrivano dopo il rifacimento di via dei Frentani, un'altra opera che dimostra come la nostra attenzione sul centro storico sia massima”, dichiarano il sindaco Mario Pupillo e l'assessore ai Lavori Pubblici, Pino Valente.