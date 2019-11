Sono due le siringhe usate trovate da una ragazza a passeggio con il proprio cane, questa mattina, in bella mostra in via Colalé, traversa che collega viale Marconi con Viale Cappuccini, dove ogni giorno transitano centinaia di studenti, vista la vicinanza con ben cinque scuole.

Da tempo i residenti della zona lamentano scarsa illuminazione, degrado e un incessamente viavai di persone poco raccomandabili anche in pieno giorno e non è di certo la prima volta che soprattutto chi ha un cane si trova ad incappare in questo genere di “incontri”.

Ciò che più preoccupa è però proprio la vicinanza di così tanti istituti scolastici e la possibilità per gli studenti che raggiungono la scuola di trovarsi tra i piedi una siringa, in questo caso, anche priva del cappuccio. Di lì a poche centinaia di metri si trovano infatti la scuola elementare Eroi Ottobrini, la scuola superiore De Titta-Fermi, la scuola media Umberto I e l'istituto d'arte Palizzi.

Il tema della sicurezza, dunque, tiene ancora banco e desta preoccupazioni in una città che fino a qualche tempo poteva dirsi quasi un’oasi felice, oggi non più?