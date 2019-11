Un viaggio nel matrimonio tra impegno, etica, senso di responsabilità e solo infine sentimento dal dopoguerra ad oggi. E’ questo “Sposi - ieri e oggi”, il film documentario di Dino Viani che sarà proiettato oggi pomeriggio, giovedì 15 dicembre, alle ore 18, nel Polo Museale Santo Spirito di Lanciano.

“Sposi” è un film in cui si ride, si piange, ma soprattutto si riflette sul modo di stare insieme di ieri e oggi. Un omaggio sincero, sentito, alle generazioni di uomini e donne che contro tutto e tutti hanno portato avanti la loro storia come impegno etico, morale, prima che sentimentale. Stare insieme, quindi, per senso di responsabilità, accoglienza dell’altro.

L’evento è stato realizzato con il sostegno dell’associazione culturale Amici di Rapino e durante la proiezione saranno presenti anche gli abitanti di Rapino.