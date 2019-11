E’ andata deserta la gara per la concessione in uso e gestione del campo di calcio Re di Coppe (QUI l’articolo). La base d’asta era di 30 mila euro e c’era tempo fino alle ore 13 del 30 novembre scorso per presentare la propria candidatura ma nessuna domanda è arrivata negli uffici comunali. Pertanto la gara è stata dichiarata deserta per assenza di partecipazioni.

Troppi oneri? Troppe le spese di gestione ed i lavori di manutenzione e messa a norma? O forse solo disinteresse dato anche dalla possibilità di giocare al più grande blasonato stadio Biondi?