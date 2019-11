Sono otto le richieste pervenute per la presidenza del Comitato Feste di Settembre 2017 alla data della scadenza dell’avviso pubblico, l’11 dicembre scorso.

Nei prossimi giorni l’Amministrazione Comunale procederà alla valutazione dei progetti proposti ed entro il 20 gennaio, così come previsto dall’avviso, sarà reso noto l’esito della selezione con contestuale affidamento dell’incarico del successore di Stefano Angelucci Marino.

Dagli uffici comunali non trapela alcun nome, ma secondo voci di corridoio, insieme a Raffaele Jair e Maurizio Di Marco, gli unici ad aver reso pubblica la loro candidatura, ci sarebbero Maurizio Trevisan, Flavio Pasquini, Camillo Del Romano con Alfredo Fratini, Giacomo Blandini con un'associazione di Fossacesia, The school of rock e l’avvocato Vittorio Battistella ma per la conferma toccherà aspettare ancora un po’.