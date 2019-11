E’ di 200 mila euro complessivi la somma dei due mutui ottenuti dal Comune di Lanciano da pare dell’Istituto di Credito Sportivo da destinare al miglioramento degli impianti sportivi comunali “Palazzetto dello Sport” e “Palamasciangelo”.

Per quanto riguarda il Palazzetto dello Sport di via Rosato si procederà alla manutenzione straordinaria del tetto, che presenta diverse problematiche di permeabilità. L'importo destinato all'intervento migliorativo è di 100 mila euro.

Sul Palamasciangelo nel quartiere Santa Rita si interverrà invece con una nuova copertura che mira a risolvere gli annosi problemi di infiltrazioni d'acqua che in passato hanno reso la struttura inutilizzabile per le società sportive cittadine che lì svolgevano le proprie attività. Anche in questo caso l'importo finanziato è di 100 mila euro.

Entrambi i mutui sono stati concessi dal Credito Sportivo nell'ambito dell'iniziativa Anci-Ics “Sport Missione Comune”, con abbattimento totale dei tassi di interesse e restituzione dell'importo fissato in 15 anni. Del progetto e della direzione dei lavori per l'intervento del Palazzetto dello Sport è stato incaricato l'architetto Vincenzo Di Pasquale, mentre per il Palamasciangelo è stato incaricato l'ingegnere Luca D'Orsogna Bucci. In entrambi i casi, il responsabile del procedimento è l'architetto del Settore Lavori Pubblici, Aldo Carosella.

“Contiamo di partire presto con l'iter burocratico dell'affidamento lavori, l'obiettivo è di avviarli entro la prossima primavera e risolvere gli annosi problemi delle strutture con due mutui a tasso zero”, dichiara l'Assessore ai Lavori Pubblici, Pino Valente. “Questi interventi sono un segno tangibile della nostra attenzione allo Sport e alle numerose società sportive di Lanciano, che ringraziamo per l'altissimo ruolo sociale che garantiscono al nostro territorio”, dichiara l'Assessore allo Sport, Davide Caporale.

“Lanciano sarà un pullulare di cantieri nel 2017, questo è motivo di soddisfazione per tutta la città: come Amministrazione stiamo facendo il massimo per dare risposte concrete alle esigenze dei cittadini e mantenere fede agli impegni assunti con loro in campagna elettorale”, sottolinea il sindaco, Mario Pupillo.