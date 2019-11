Sono stati consegnati questa mattina, mercoledì 14 dicembre, nell'aula magna della scuola Umberto I, i tre defibrillatori donati dal reparto UTIC-Cardiologia dell’ospedale di Lanciano ad altrettante scuole della città in un progetto che mira alla sensibilizzazione della prevenzione delle conseguenze più gravi degli attacchi cardiaci.

“Sono ancora troppe le persone che in Italia sono vittime di un attacco cardiaco e muoiono fuori dagli ospedali perché manca la tempestività degli interventi. - afferma il dottor Luigi Leonzio, primario del reparto UTIC-Cardiologia del Renzetti - Con un semplice defibrillatore vogliamo dare una mano concreta per la prevenzione e la conoscenza di queste patologie, soprattutto tra i più giovani”.

I tre defibrillatori andranno alla scuola Principe di Piemonte, all’Umberto I e alla Rocco Carabba e gli insegnanti hanno accolto con favore anche la possibilità di frequentare un corso ad hoc per imparare il corretto utilizzo degli strumenti ed hanno ottenuto il certificato Basic life support defibrillation. “Questi sono defibrillatori automatici, - ha sottolineato Katia Persipicace, infermiera con certificazione BLS - basta saper mettere in pratica alcuni piccoli accorgimenti e poi è lo stesso dispositivo a dirci cosa fare e così, in pochi minuti, potremmo davvero salvare una vita”.

“La sanità deve essere così - commenta il sindaco Mario Pupillo - efficiente e capace di sensibilizzare i più giovani”. Comune, scuola e ospedale concorrono quindi a responsabilizzare i più giovani mettendosi in rete per il bene della comunità.

“Vi ringraziamo davvero di cuore per questo vostro gesto. - conclude la dirigente scolastica Anna Maria Sirolli - Insieme creeremo così una cultura condivisa della sicurezza, importante soprattutto nelle scuole”.