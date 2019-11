E’ stato ripristinato da lunedì 28 novembre il servizio autobus Lanciano-Ortona-Bologna “dopo un’attenta analisi aziendale sui flussi di traffico tra l’Abruzzo e il settentrione”, spiega in un comunicato la Tua, l’azienda unica regionale che ha inglobato la Sangritana, la società lancianese che ha ideato il collegamento oltre dieci anni fa.

“Con il ripristino di questo servizio - dichiara il direttore della divisione gomma di Tua, Antonio Montanaro - la nostra rete di collegamenti si allarga ulteriormente verso nord per andare incontro alle richieste dell’utenza abruzzese. Quello per Bologna è un servizio strategico per tutto il territorio di riferimento, e si rivolge a diversi target d’utenza - continua Montanaro - a partire da quello universitario che avrà a disposizione un collegamento per quattro giorni a settimana con uno dei principali atenei d’Italia, ma penso anche alla clientela che si muove per motivi di lavoro o turistici in tutto il settentrione, che adesso può disporre di un servizio diretto in più”.

La corsa dura 5 ore e viene effettuata con un autobus di ultima generazione, che offre ai passeggeri anche impianto hi-fi, wireless e presa di corrente. Il servizio garantisce il raggiungimento del capoluogo emiliano e il rientro a Lanciano e ad Ortona in giornata, e si effettua lunedì, venerdì e sabato con partenza alle 6:30, e domenica con partenza alle 14. I titoli di viaggio sono acquistabili anche on line con carta di credito o da rete Sisal. Si possono anche acquistare carnet di biglietti utilizzabili nell’arco di due o di sei mesi a prezzi vantaggiosi.