Nuovo direttivo per l’associazione Lanciano Rossonera, riunita ieri, domenica 11 dicembre, nell’ex Casa di Conversazione di Lanciano, eletto per acclamazione. Sarà composto da Giancarlo Micolucci, già presidente del direttivo provvisorio, Pio Fiore Di Vincenzo, Francesco Di Lello, Luigi Toppeta, Enrico Ciannamea, Leonardo Di Florio, Gabriele Di Bucchianico, Mario Giancristofaro, Alessandro Flaminio, Luigi De Rosa e Cristian Bomba. Questi ultimi due rappresentano le novità rispetto al precedente direttivo provvisorio.

Nel corso dell'assemblea è stata deliberata l'istituzione della figura del socio onorario, carica che sarà assegnata al sindaco di Lanciano in carica. Micolucci ha inoltre annunciato che la Marcianese, la squadra di Lanciano che milita in Prima Categoria e ha sottoscritto un accordo di collaborazione con l'associazione, dalla prossima partita di campionato giocherà allo stadio Guido Biondi.

Il sindaco Mario Pupillo ha confermato che nella riunione di venerdì scorso la giunta ha approvato una delibera per consentire l'utilizzo del Biondi alle società dilettantistiche, e nelle prossime settimane Lanciano Rossonera completerà gli adempimenti burocratici e organizzativi per fare in modo che i rossoneri tornino a utilizzare l'impianto di viale Cappuccini.