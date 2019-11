“Entro la fine della settimana avremo le lucine di Natale lungo corso Trento e Trieste e le vie principali della città. Ci scusiamo per il disagio con i cittadini, ma stiamo rimediando”. Ad dirlo ancora una volta l’assessore ai lavori pubblici Pino Valente, ammettendo un ritardo nel montaggio, ma assicurando un Natale a luci accese a Lanciano, solo tra alcuni giorni.

La questione lucette ha tenuto banco negli ultimi giorni non solo sui social, ma anche tra le vie della città in cui il clima natalizio si avverte solo dove sono stati i commercianti a pensare a luci ed addobbi, come in corso Bandiera e corso Roma (QUI l’articolo).

La mancanza di luci in città ha perfino scomodato il Mastrogiurato e Mario Giancristofaro, noto giornalista frentano a Mastrogiurato 2016, ne sa qualcosa. “Questa mattina sono stato fermato da una signora che, ricordandomi il mio ruolo da Mastro delle Fiere, mi ha chiesto di fare qualcosa per le lucette in città. - ci ha raccontato Giancristofaro - Non ho potuto far altro che rassicurarla e dirle che avrei sollecitato chi di dovere”.

Dunque, entro il fine settimana anche Lanciano avrà le sue luci per una spesa di 7 mila euro + iva, la ditta è già al lavoro.