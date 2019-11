Sono tante le attività natalizie pensate dalla Pro Loco di Lanciano per il week end di festa dal 16 al 18 dicembre prossimi. Piazza Plebiscito diventerà il quartier generale di Babbo Natale in un vero e proprio villaggio con tanto di casetta e stanza da letto dell'uomo panciuto vestito di rosso tra giochi per bambini, mercatini, musica e vin brulé.

“Abbiamo pensato davvero a tutti per questo Natale - ha commentato il presidente della Pro Loco Vincenzo Giancristofaro - e speriamo che possa essere un’occasione per ravvivare il centro città anche dal punto di vista economico”. Si parte venerdì 16 dicembre, dalle ore 16, con l’apertura dei mercatini e del villaggio di Babbo Natale con musica, palloncini, truccabimbi e gonfiabili. Alle ore 21, appuntamento con il Gospel a teatro Fenaroli nel più classico dei concerti natalizi. “Voglio sottolineare la collaborazione con altre associazioni presenti sul territorio - ha dichiarato Giancristofaro - come Il Paese della Musica, l’associazione Con Le Mani ed il New Crazy Lab, per noi partner fondamentali". Sabato e domenica il villaggio di Babbo Natale sarà in piazza Plebiscito per l’intera giornata con pasta party, giochi per bambini e stand gastronomici.

“Sono molto felice per la partecipazione della scuola media Umberto I - ha proseguito il presidente - che con il suo coro di circa 100 ragazzi ed un’orchestra di 40 elementi, domenica sarà sarà in piazza con musiche e canti natalizi”. Nelle tre serate, inoltre, musica live in piazza con i ragazzi del Paese della Musica e con il Christmas Quartet.

“Per garantire al meglio lo svolgimento dell’evento e per la sicurezza dei bambini - afferma Francesca Caporale, assessore a mobilità e traffico - abbiamo disposto la chiusura di piazza Plebiscito nei pomeriggi di venerdì 16 e sabato 17 e per l’intera giornata di domenica 18 quando sarà chiuso anche il tratto aperto al traffico veicolare di corso Trento e Trieste per creare una lunga area di passeggio senza l’intralcio delle auto”.

Soddisfazione per l’evento in piazza anche da parte del sindaco Mario Pupillo. “Ringrazio la Pro Loco per il lavoro e per l’impegno nella realizzazione di questa bella manifestazione - ha concluso Pupillo - e mi piace sottolineare come finalmente le associazioni lancianesi riescano a collaborare tra con loro con successo; è così che si lavora!”.