Sono stati più di 250 i ragazzi della scuola elementare Eroi Ottobrini e della scuola media Mazzini a salire sul palco Fenaroli per la messa in scena dello spettacolo musicale “Il Piccolo Principe” composto e diretto dal maestro Remo Vinciguerra. Lo spettacolo, già realizzato nel giugno scorso, è stato riproposto per un progetto con gli alunni della scuola primaria in continuità con l’indirizzo musicale dei due istituti partecipanti.

“Abbiamo voluto portarlo ancora in scena - dice il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo 1, Mirella Spinelli - anche per i valori intrinseci del Piccolo Principe: l’armonia, la purezza e l’amicizia”. Una storia che ricorda come nella vita sia fondamentale saper rimanere un po’ bimbi anche da adulti senza mettere troppo da parte il candore, la genuinità e l’autenticità dei più piccoli.

Una rivisitazione ad opera del maestro Vinciguerra che ha trasformato il classico di Antoine de Saint Exupery in un vero spettacolo musicale in chiave teatrale in cui i bambini, non solo quelli sul palco, sono i veri protagonisti cantando, suonando e recitando, con uno straordinario Piccolo Principe interpretato dall’alunno della scuola Mazzini, classe IIA, Francesco Valerio.

“E’ stato bello mettere insieme tutti i nostri alunni - ha sottolineato la preside - ed è bello fare gioco di squadra con docenti, ragazzi, personale scolastico e genitori. E’ proprio questa la cosa più importante, lavorare insieme per il miglioramento dell’Istituto e soprattutto dei nostri ragazzi, noi ce la mettiamo tutta”.

Il ricavato degli spettacoli sarà utilizzato per la realizzazione di un planetario e di diversi laboratori didattici che, a seconda delle esigenze e degli insegnamenti, possano essere d’aiuto agli alunni dell’intero Istituto. “I prossimi 19 e 20 dicembre l’orchestra della scuola Mazzini si esibirà in due concerti al cinema Maestoso - conclude Mirella Spinelli - e a fine anno abbiamo un nuovo spettacolo sulla storia delle 7 note”. La buona scuola, quella vera, non si ferma mai.