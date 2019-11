Come ogni anno, grazie alla cooperativa Il Pensiero, il Polo Museale Santo Spirito di Lanciano si tinge dei colori e dello spirito natalizio grazie ai tanti eventi rivolti alle famiglie ed ai più piccoli.



Sono tante le proposte interessanti che si potranno trovare nel weekend dell’Immacolata, dalle ore 17 alle ore 20, senza preoccuparsi del parcheggio, del freddo o se si ha voglia di giocare con i proprio bambini grazie a proposte culturali interessanti e mai banali.

Fino a domani, domenica 11 dicembre, si potranno trovare il Piccolo Regno di Babbo, la casa di Babbo Natale con stanza da letto, ufficio postale e fabbrica di giocattoli, mercatini tipici con produttori d’eccellenza del territorio in collaborazione con la Bottega del Viaggiatore Errante, degustazioni, laboratori per bambini, letture a tema, proiezioni e giochi a tema natalizio. L’ingresso è gratuito così come tutti i laboratori e le attività.