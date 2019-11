Domani, domenica 11 dicembre, alle ore 17, andrà in scena il terzo spettacolo nell'ambito della Rassegna di Teatro Dialettale (LEGGI QUI per l'articolo) organizzata dall'Associazione Amici della Ribalta di Lanciano ed inclusa nel cartellone 2016/2017 del Teatro Fenaroli di Lanciano (QUI l'articolo).

In programma “La speranze è l’uteme a murì”, commedia di Antonio Potere per la regia dello stesso autore, portata in scena dalla Compagnia I Marrucini di Chieti. Si tratta di una commedia divertente e fa riflettere poiché prende spunto dall’attualità e dalla cronaca quotidiana e ha il merito di affrontare con ironia ed intelligenza importanti tematiche della società contemporanea.

I biglietti sono in vendita presso il botteghino del teatro dalle 16.30 alle 19.30). Domenica il botteghino sarà aperto dalle ore 15.30.