Un Liceo Musicale nella città della Musica per eccellenza potrebbe nascere il prossimo anno all’interno del Liceo Scientifico Galilei.

La Giunta Comunale ha approvato il sostegno all'iniziativa del Galilei di Lanciano con Delibera di Giunta numero 390 del 30 novembre 2016, inerente “Piano Regionale della Rete Scolastica 2017/2018 - richiesta di attivazione del Liceo Musicale nell'offerta formativa del Liceo Scientifico Statale Galilei di Lanciano".

La città di Lanciano è nota in tutto il mondo per l'altissimo livello dei corsi di formazione orchestrale dell'Estate Musicale Frentana, e a livello nazionale per la pregiata eredità dei maestri musicisti Fenaroli e Masciangelo, nonché per il recente recupero delle antiche carceri trasformate oggi in un Parco delle Arti Musicali che ospita la Scuola Civica Musicale.

“Riteniamo dunque Lanciano il contesto ideale dove permettere agli studenti degli istituti di scuola primaria del comprensorio di proseguire gli studi musicali” si legge in una nota dell’Amministrazione Comunale che ha accolto con favore l’idea del Galilei. Le sezioni musicali attive nelle scuole medie del frentano sono: Comprensivo n.1 Lanciano, Comprensivo di Castel Frentano, Comprensivo di Quadri, Comprensivo n. 2 di Ortona, Comprensivo di Orsogna, tutte ricadenti nell'ambito territoriale che vede come capoluogo Lanciano.

“Lanciano, con la sua vocazione riconosciuta di città dei servizi, - prosegue la nota - ha tutta l'intenzione di cogliere questa grande opportunità che il Liceo Scientifico Galilei può offrire agli studenti del frentano, soprattutto alla luce della recente riforma che ha sostanzialmente equiparato il Conservatorio Musicale in un corso di Laurea: l'obiettivo - si spiega - è quello di garantire agli studenti la continuità di indirizzo di studi dopo la scuola media per poi accedere, eventualmente, post diploma alle Scuole di Alta formazione Musicale (ex Conservatorio)”.

L'apertura di questo indirizzo, inoltre, fornirà una concreta possibilità per gli studenti che sceglieranno di frequentare il Liceo Musicale di proseguire nello studio dello strumento senza doversi sottoporre a stressanti viaggi per raggiungere l'unica sede attualmente aperta in provincia, a Vasto, piuttosto distante e difficilmente raggiungibile con i mezzi, tanto da scoraggiare la prosecuzione degli studi musicali per la stragrande maggioranza degli studenti. L'auspicio della città di Lanciano è che gli uffici regionali preposti possano accogliere la proposta nell'interesse di un intero comprensorio.