Si parlerà dell’artista frentano Floraspe Renzetti nell’evento culturale promosso dall’assessorato alla cultura del Comune di Lanciano in programma per domani, sabato 10 dicembre alle ore 17, nella Sala Rambaldi di Palazzo degli Studi.

L’incontro è dedicato all’artista omonimo del suo avo, noto a tutti come il fondatore dell’ospedale di Lanciano, scomparso nel 1984. Il pittore Renzetti si è distinto in modo straordinario nel mondo dell’arte contemporanea italiana, sin da quando era in vita, collezionando premi, partecipazioni e segnalazioni importanti.

Durante l’evento si racconterà l’esistenza di Floraspe e si mostreranno le opere più rilevanti delle sue molteplici fasi espressive, svelando pure la complessa e intrigante personalità del pittore, attraverso le considerazioni della dottoressa Maria Paola Di Francesco.

Inoltre, tale momento di crescita culturale si pone come importante occasione di prestigio per la città, poiché il figlio dell’artista Claudio Renzetti sarà presente in sala per donare pubblicamente al Comune di Lanciano il prezioso archivio storico-artistico del padre, affinché questo possa essere conservato, studiato e celebrato nella città natale, come una memoria messa a disposizione per le nuove generazioni e da coltivare attivamente.

Interverranno il sindaco Mario Pupillo, l’assessore alla cultura Marusca Miscia e Raffaella Tenaglia.