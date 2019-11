Grande successo, ieri 8 dicembre, tra le vie di Lanciano, per le iniziative natalizie proposte in città. Tanta l’affluenza nei due giorni di festa, in corso Bandiera, soprattutto per la presenza di Babbo Natale con i suoi elfi e due renne vere. I bambini hanno avuto l’opportunità di fare le foto con il Babbo panciuto più conosciuto al mondo e vedere da vicino Rudolph e Cometa che, nella notte di Natale, come per magia, prenderanno il volo per portare regali in tutto il mondo. Aria magica anche grazie alla neve artificiale che, in un tratto di corso Bandiera, ha rallegrato i bambini e fatto respirare un clima di ‘bianco Natale’ anche ai più grandi.

Grande viavai anche su corso Roma dove la musica degli zampognari, gli spettacoli per bambini, un sorso di cioccolata calda, gonfiabili e street food hanno messo d’accordo grandi e piccini e reso il Natale era un po’ più vicino. E proprio in corso Roma, la magia si ripeterà anche martedì 13 con il nuovo appuntamento natalizio in occasione della festa di Santa Lucia, organizzata in collaborazione con la parrocchia (LEGGI QUI per l’articolo).

Infine, nonostante il Comune abbia rassicurato sull’arrivo delle lucine nella vie principali (QUI l’articolo), la città è ancora a luci spente e non si placano le critiche per un ritardo che, secondo alcuni, non gioverebbe anche ai commercianti frentani e all’immagine della stessa città. Insomma, anche a Natale, a Lanciano le polemiche non mancano mai.