“Le luci di Natale ci saranno proprio come negli anni precedenti”. Ad assicurarlo il vicesindaco Pino Valente a seguito delle polemiche nate, soprattutto sui social, nei giorni scorsi.

Si era infatti sparsa la voce, non vera, di un Natale a luci spente per il Comune di Lanciano e giù con critiche e battibecchi per delle festività sottotono.

“Non so davvero da dove sia nata questa voce. - ha commentato Valente - Siamo al 7 dicembre e nei prossimi giorni saranno montate le luci natalizie lungo corso Trento e Trieste e nelle vie principali della città, proprio come negli anni passati per cui le polemiche possono smorzarsi. Saranno luci sobrie, ma ci saranno”.